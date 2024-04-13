Ünlülerin tatil rotası

ZEYNEP BASTIK

ŞARKILARI dilden düşmeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık bayram tatili için Bodrum'u tercih etti. Bastık tatilde Hazal Kaya ile bir araya gelip denizin keyfini doyasıya çıkardı.

PELİN KARAHAN

ÜNLÜ oyuncu Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti, çocukları Ali Demir ve Eyüp Can ile bayram tatilini Bodrum'daki yazlıklarında değerlendirdi.

OZAN DOĞULU

ÜNLÜ aranjör ve DJ Ozan Doğulu bayram tatilini kızlarıyla geçirmek için Muğla Bodrum'a gitti. Doğulu ailesi bayramın ve tatilin keyfini doyasıya çıkartırken kızlarının ne kadar büyüdüğü ise dikkatlerden kaçmadı

ARZUM ONAN

EKRANLARIN sevilen ismi Arzum Onan oğlu Can Aslantuğ ile bayram tatilini Muğla Bodrum'da geçirmeyi tercih etti. Anne oğul tatilin keyfine vardı.

AYÇA BİNGÖL

ÜNLÜ oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ayça Bingöl eşi Ali Altuğ ve çocukları Aylin, Leyla ile bayram tatili için Muğla Fethiye'yi tercih etti.

ALMEDA ABAZİ SAYIŞMAN

ÜNLÜ model, Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi bayram tatilini geçirmek için Çeşme Alaçatı'yı tercih etti. Abazi tarzıyla büyülerken güneşin keyfini doyasıya çıkardı.

TÜRKAN ŞORAY

YEŞİLÇAM'IN 'Sultan'ı Türkan Şoray, bayram tatilini geçirmek için gittiği Kaz Dağları'nda meslektaşı Musa Uzunlar ile karşılaştı. Musa Uzunlar, sohbet ettiği usta oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada şu notla paylaştı: "Türkan Şoray hanımefendiyle karşılaşmak ve aynı karede olmak benim için bayramdı."