ÜNLÜ ses sanatçısı Sibel Can, bayramın 3'üncü gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Hayranlarına eğlence dolu anlar yaşatan Can, hayranının jesti karşısında şaşkınlığa uğradı. Gecenin büyük sürprizi ise ismini vermek istemeyen bir iş adamı Sibel Can'a beşi bir yerde hediye etmesi oldu. Yaklaşık 90 bin liralık jest karşısında hayranına teşekkür eden Can, kırmızı kurdeleli beşi bir yerde boynuna taktı.