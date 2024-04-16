  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık İtalya’da aTV rüzgarı

İtalya’da aTV rüzgarı

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in yer aldığı Hercai dizisi, atv ekranlarında 2019-2021 yılları arasında yayınlandı. Şimdi ise İtalya’da yayınlanmaya başladı

HABER MERKEZİ
İtalya’da aTV rüzgarı

Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganını her defasında yineleyip birinciliği elden bırakmayan atv, dizileri ile dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor.

İLK BÖLÜMÜ YAYINLANDI

Yayınlandığı günlerde ekranda fırtınalar estiren Hercai, yurt dışında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 3 sezon süren dizi her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyordu. atv yakın zamanda Warner Bros Discovery ile yeni bir anlaşmaya imza attı. atv'nin ilgiyle takip edilen başarılı dizilerinden "Hercai", Warner Bros Discovery tarafından Real Time kanalında yayınlanmaya başladı. Dünyanın her yerinde 100'den fazla ülkeye atv Distribution tarafından lisanslanan Hercai dizisi, dün İtalya'da ilk yayını gerçekleştirdi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA