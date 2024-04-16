İtalya’da aTV rüzgarı

Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganını her defasında yineleyip birinciliği elden bırakmayan atv, dizileri ile dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor.

İLK BÖLÜMÜ YAYINLANDI

Yayınlandığı günlerde ekranda fırtınalar estiren Hercai, yurt dışında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 3 sezon süren dizi her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyordu. atv yakın zamanda Warner Bros Discovery ile yeni bir anlaşmaya imza attı. atv'nin ilgiyle takip edilen başarılı dizilerinden "Hercai", Warner Bros Discovery tarafından Real Time kanalında yayınlanmaya başladı. Dünyanın her yerinde 100'den fazla ülkeye atv Distribution tarafından lisanslanan Hercai dizisi, dün İtalya'da ilk yayını gerçekleştirdi.