"Annem ‘Senin baban Uğur Dündar’ dedi"

İsmail Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan, sessizliğini bozdu. Müge Anlı'nın programına bağlanan Gülatan, annesi Suphiye Orancı'nın kendisine babasının gazeteci Dündar olduğunu söylediğini, davasında ısrarcı olduğunu ve yeni adli tıp raporu isteyeceklerini söyledi. Gülatan ayrıca Dündar ile telefonda görüştüklerini de belirterek, "Uğur Bey beni anladığını ve yanımda olduğunu söyledi. Bu konuyla gündeme geldiği için üzgün. Kendisini manevi bir baba olarak görebileceğimi söyledi" dedi.

Yeni Asır'ın ulaştığı İsmail Uğur Dündar ise kamuoyuna gerekli açıklamaları yaptığını daha fazla konuşmak istemediğini söyledi. 82 yaşındaki sanatçı Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek gündeme bomba gibi düşen iddia bırakmıştı. Nebioğlu, o ismin İsmail Uğur Dündar olduğunu öne sürdü. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Ancak Duygu Nebioğlu, raporun gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun 'Ablamın babası da çok ünlü biri' dediği isim Uğur Dündar mı?

Açılan babalık davasını doğrulayan İsmail Uğur Dündar dava süreciyle ilgili, "Bu dava 2022 yılında başladı. Dava dilekçesine baktığımda güya 1985 yılında İzmir'de tanışmışız. Ben o zaman bekarım. Bir süre beraber yaşamışız ve 1986 yılında da benden bir çocuğu olmuş. Davayı açan kişi de benden olduğunu iddia eden hanımefendi. Kendimden o kadar emindim ki. Metin Akpınar 'Bir gecelik hikaye' diyor ama bizim bir süre birlikteliğimiz olmuş. İnsan muhakkak hatırlar, ben böyle bir isimle asla birlikte olmadım. Kendimden çok eminim" dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Gölatan ile konuştuğunu dile getiren Dündar, "Hanımefendiye her şeyi anlattım. Annesini tanımadığımı, anne ve babasını bulma konusunda da elimden geleni yapacağımı söyledim. Benden hamile kaldığını söylediği dönemde Hürriyet'te çalışıyordum, hamile kalan biri gelip işyerime hesap sormaz mı?" diye konuştu.

"SÖZLERİNE GÜVENİYORUZ"

Müge Anlı'nın atv'deki televizyon programına bağlanan Dilara Gülatan, İsmail Uğur Dündar ile telefonda konuştuklarını açıkladı. "Annem, bana 'Senin baban İsmail Uğur Dündar' dedi. Tanışma hikayelerini bile bize anlattı. Biz annemizin sözlerine çok güveniyoruz"

ifadelerini kullandı.

"BABASI DAHA ÜNLÜ"

MÜGE Anlı'nın programına bağlanan bir izleyicinin sözleri ise herkesi hayrete düşürdü. İzleyici, Dilara'nın babasının Uğur Dündar olmadığını, asıl babasının çok daha ünlü bir isim olduğunu iddia etti.

MANŞET OLMUŞ

SUPHİYE Orancı'nın, 1989 yılında Hürriyet gazetesine haber olduğu ortaya çıktı. Orancı'nın 'vicdansız anne' olarak aktarıldığı 16 Ocak 1989 tarihli haberde dört çocuğunun yaşadığı drama yer verilmiş.

"KOCAM EVDE AÇAMAM"

YAYININ ardından bir izleyici soluğu Almanya'da yaşayan Suphiye Orancı'nın evinde aldı. Kapıyı açmayan ancak soruları diyafondan yanıtlayan Orancı'nın, "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" dedi. Suphiye Orancı'nın ayrıca İbrahim Tatlıses'in başrol olduğu dört filmde figüranlık yaptığı ortaya çıktı.