Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ’Ablamın babası da çok ünlü biri’ dediği isim Uğur Dündar mı?

Bu arada Dündar ile Akpınar'ın çok yakın arkadaş olmaları nedeniyle geçmişte aynı kadınla yasak ilişki yaşadıklarına dair iddia şaşkınlıkla karşılandı. Dündar, hakkında çıkan iddiaları reddetti. Dündar sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.

Dündar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve Haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış.

Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve SON SÖZÜ SÖYLEYECEK KURUM OLAN ADLİ TIP KURUMU DNA İNCELEMESİNİ BİTİRDİ VE BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur.