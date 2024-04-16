Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ’Ablamın babası da çok ünlü biri’ dediği isim Uğur Dündar mı?

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadelere yer verişti. Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri büyük merak uyandırmıştı.
Nebioğlu'nunbahsettiği ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Dündar'a babalık davası açıldığı ve mahkemenin de haziran ayında görüleceği belirlendi.
Bu arada Dündar ile Akpınar'ın çok yakın arkadaş olmaları nedeniyle geçmişte aynı kadınla yasak ilişki yaşadıklarına dair iddia şaşkınlıkla karşılandı. Dündar, hakkında çıkan iddiaları reddetti. Dündar sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.
Dündar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve Haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış.
Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve SON SÖZÜ SÖYLEYECEK KURUM OLAN ADLİ TIP KURUMU DNA İNCELEMESİNİ BİTİRDİ VE BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
GÜNDEMİ SARSAN O RÖPORTAJ
Geçen yıl ortaya çıkan Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuğu Duygu Nebioğlu ile ilgili gelişmeler sürüyor. 1987 yılında Suphiye Ormancı ile Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu, yaşadıklarıyla ilgili Günaydın'a açıklamalar yaptı.
Annenize ulaşamadığınızı söylediniz. En son ne zaman görüştünüz?
Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum. Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor.
ONUN BABASI KABUL EDİYOR MU?
Hayır asla kabul etmiyor. Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
ANNENİZE KIRGIN MISINIZ?
Kırgın olduğum dönemler var. Beni çok yalnız bıraktı. Ben anneme hep sevgimi gösterdim. Ama o bizimle hiç vakit geçirmedi. Annem, bizi bakıcıya bırakıp gitmiş. Bizi bir süre sonra yurda vermişler. Ben çok hastalanmışım. Bir gazeteye haber olmuşuz 'İkizler hasta, anneleri bırakıp gitti' diye. Annem de o sırada cezaevindeyken haberi görüyor ve gazeteciye uzun bir mektup yazıyor. Mektupta kimin kızı olduğumuz da yazıyor. O mektuba ulaştım. Çok uzun bir mektup yazmış, önemli bilgiler vermiş. Anneme, kendi annesi cezaevine gidip çocuklarını evlatlık vereceksin diye kağıt imzalatmış. Ondan sonra da zaten annemle kopuyoruz.