Fragmanı geçtik sıra yeni bölümde

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Orancı'nın 4 kızından biri olan Dilara Gülatan'ın babasının ise gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiası ortaya atıldı. Duygu Nebioğlu, "Annem gerçekleri açıklasın" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı. Suphiye Orancı'nın 1988 yılında arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyicinin iddiaları herkesi şoka uğratmasının ardından Nebioğlu'ndan yeni açıklamalar geldi.

"ANNEM BİZİ İZLİYOR"

Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı ve sadece 4 çocuk olmadığını, birçok çocuğun da mahvolduğunu söyledi. Duygu Nebioğlu'nun açıklamalarında dikkat çeken başlıklar ise şu şekilde yer aldı: "Hiçbirine inanmıyorum. Yıllardır aynı taktiklerle geliyorlar. Annem bir güzel bunlar ne yapıyor diye izliyor. Ortaya çıkana kadar bunlar bir dökülsünler bakalım kim hala iyi bir kalbe sahip kim hala kötü bir kalbi barındırıyor içerisinde biz bunlar bir anlayalım istiyor bence."

"KAÇ ÇOCUK MAHVOLDU"

Annesi Suphiye Orancı'ya iftira atıldığını ifade eden Nebioğlu, "Hepsinin hesabını sizden soracak. Zeynep ve diğer kadın kim? Numaramı verdim, arasınlar diye bekliyorum. Fragmanı ve birinci bölümü geçtik. İkinci bölüm geliyor. Bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız. Kolay mı öyle kadın karalayıp, hayatlarıyla oynamak? Kaç tane çocuk mahvoldu, sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı" şeklinde konuştu.

YAYIN YASAĞI GELDİ

SOSYAL medyadan yaptığı paylaşımda Uğur Dündar, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ve kardeşi Dilara Gülatan'ın kendisine yönelik iddialarıyla ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırdıklarını belirtti.

Paylaşımında "Bugün soruşturmacı gazetecilik yaptım ve beni tanıdığı (hatta çocuk sahibi olduğu) iddia edilen Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum. Onların iddialarını dinledikçe kızları için daha da üzüldüm. Ne talihsiz çocuklarmış. Ancak mahkemece çıkarılan yayın yasağı kararı nedeniyle şimdilik bunları ve elimdeki belgeleri açıklamıyorum" ifadelerini kullandı.