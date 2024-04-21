Sevval Sam’dan Eda Ece övgüsü

EKRANLARIN ve sahnelerin başarılı ismi Şevval Sam, alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Neşeli tavırları ve enerjiiyle dikkatleri çeken güzel oyuncu, poz verip muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Şevval Şam: "Geçen sene başladığımız bir beste vardı onun kağıdına gireceğim, güzel bir şarkı geliyor" dedi.

Eski rol arkadaşı Eda Ece ile doğumdan sonra görüştünüz mü sorusuna da cevap veren Sam, "Çok güzel bir anne olmuş, Edacıma annelik çok yakıştı. Sağlıkla büyütsün inşallah" dedi. Mütevazı ve samimi tavırlarıyla gazetecilere teşekkür eden başarılı isim daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.