Cezayir’e ‘Tura’ tehdidi

ATV'NİN sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam heyecanlı bir bölümle geliyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde; Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman'ı ele geçirmeyi başarır. Erman şimdiye kadar yaptığı tüm kötülüklerin hesabını vermek zorundadır. Öte yandan Tura adlı bir bela ortaya çıkar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Tura'nın amacı Cezayir'den geçmişin intikamını almaktır. Leyla ise bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaşır. Fransa'daki karanlık geçmişi nedeniyle zor durumda olan Arzu, kızı Ada'yı kullanarak Cezayir'den yardım ister. Cezayir, Gedikali'nin fabrikasını alan gizemli ismin Tura olduğunu öğrenince harekete geçer. Tura ise Vedat'ı ele geçirerek çoktan hamlesini yapmıştır. Atakan, Cezayir ve Tura'yı bir araya getirir. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin buluşması Tura'nın bir başka sürprizine gebedir.