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Haberler Sarmaşık Erbil- Ceylan çiftine yorum yağdı

Erbil- Ceylan çiftine yorum yağdı

HABER MERKEZİ
Erbil- Ceylan çiftine yorum yağdı
YAŞADIKLARI aşkla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, sosyal medyada canlı yayın açtı. Evlerinde pijamalarıyla oturan ikiliden Ceylan, Erbil'in sırtına masaj yaparken; "Dedeme masaj yapıyorum" deyince sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Ünlü şovmen Şovmen Mehmet Ali Erbil (67) ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, ilk günden beri gündemden düşmüyor. Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Erbil, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda evliliğe yeşil ışık yakarak, "Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim" demişti. Şimdi de açtıkları canlı yayın sırasında Ceylan'ın 'Dedeme masaj yapıyorum' demesi üzerine; "Gülseren gerçeğin farkında en azından", "Polemik için söylenmiş gibi" ve "Asla amacını çözemediğim bir ilişki" şeklinde yorumlar yapıldı.
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