Manken Bella Hadid ‘önce mutluluk’ dedi

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, mankenliği bıraktığını duyurdu.

ARTIK YAPMAYACAK

Soykırımcı İsrail'e karşı Filistin'in yanında durduğu için işi ile tehdit edilen, ölüm tehditleri dahi alan Bella Hadid, Teksas'ta yeni bir hayata başlayacağını hayranlarıyla paylaştı. Göz alıcı kariyerini bir kenara atan ünlü model Bella Hadid, 7 ekimden bu yana Filistin'e desteğini sürdürüyordu. Sevgilisi Adan Banuelo ile yaşamaya başlayan Hadid, kariyerinden önce mutluluğun geldiğini söyleyerek; yıllarını verdiği ve başarılı bir şekilde sürdürdüğü modelliği de artık yapmayacağını açıkladı.

ÇAĞIN YENİ HİTLER'İ

"İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler" diyen Hadid işsiz kalmaktan korkmadığının altını çizip Filistinlilerin yanında durdu.

DESTEK VEREN ISIMLER

Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalmayıp destek verdiğini bildiren dünyaca ünlü isimler arasında "Ruffalo, Susan Sarandon, Peter Capaldi, Charles Dance, Emma Watson, Dua Lipa, Rogar Waters, Rihanna, Lena Headey, Natalia Portman, Gal Gadot, Susan Sarandon, Zara Larsson" gibi sanatçılar yer alıyor.