Festivalin gala gecesi sinemacıları buluşturdu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin katkılarıyla, Tayf Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Gala Gecesi İstanbul'da düzenlendi. Jüri üyelerinde; Mehmet Ali Karga, Hande Doğandemir, Selin Yeninci, Müge Uğurlar, Onur Büyüktopçu, Wilma Elles, Cansu Fırıncı, Eylem Canpolat, Varol Yaşaroğlu ve Sami Saydan yer aldı. Festivalin başkanlığını İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin üstlendi. Gala ve ödül töreni gecesinde, 4 farklı kategoride toplam 13 ödül sahiplerini buldu. Yüksek katılımın gerçekleştiği gala gecesinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürü Sayın Birol Güven başta olmak üzere sinema ve televizyon sektörünün önde gelen isimleri yer aldı.