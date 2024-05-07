Abla ile kardeşten sessizlik yemini

ÜNLÜ fenomen Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir internet programında Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı dedikodularını doğrulayınca gündem olmuştu. Bu açıklamanın ardından ise devreye fenomen Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun girmişti.

"BİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİZ"

ELİF Vurgun, sosyal medya hesabından Yılmaz Erdoğan ve ablası Cansu Taşkın'la olan kareleri paylaşmıştı. Cansu Taşkın'a dava açacağı belirten Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklama yapmış, konunun kapatılmasını istemişti. Yaşanan bu olayların ardından Cansu Taşkın ve kardeşi Elif Vurgun, ilk kez İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendi. Taşkın aşk haberlerine ve video ile ilgili sorulara cevap vermezken kardeşi, "Artık bu durumun konuşulmasını istemiyoruz. Konunun kapanmasını istiyoruz. O yüzden bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğiz." dedi.