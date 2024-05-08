Met Gala’da şıklık yarışı

"Kırmızı Halı Olimpiyatları' olarak da anılan Met Gala gecesinde, birçok tasarımcı imza işlerini ortaya koydu. Her sene farklı bir tema ile yapılan gecenin bu yılki teması "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) oldu.

Her yıl New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü'ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala 2024'de ünlüler şıklık yarışına girdi.

GİGİ HADİD

Gigi Hadid de Thom Browne marka beyaz elbisesi ve üzerindeki sarı gül işlemeleri ile konuşuldu.

DEMİ MOORE

Ünlü oyuncu duvar kağıdından yapılan elbisesiyle dikkat çekti

ZENDEYA

Met Gala'ya 5 yıl sonra ilk kez dönen Zendaya, John Galliano imzalı elbisesiyle adından söz ettirdi.

KENDALL JENNER

Ünlü model, Givenchy'e ait elbiseyi giyen ilk kişi olduğunu açıkladı

KİM KARDASHİAN

Ünlü modelin çiçek desenli payetli elbisesinde Maison Margiela'nın imzası bulunuyor.

BAD BUNNY

Ünlü rapçi, John Galliano imzalı kostümüyle İngiliz yazar J. H. Ballard'ın 1962 tarihli kısa hikayesi Garden of Time'daki Kont Axel'e gönderme yaptı.

JENNİFER LOPEZ

Jennifer Lopez'in yapımı 800 saat süren elbisesi Schiaparelli imzası taşıyor