Siyonist İsrail’e Eurovision tepkisi

İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşen Eurovision'un ikinci yarı final esnasında aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu binlerce gösterici, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya yarışmaya alınmazken İsrail konusunda çifte standart uygulanmasını protesto etti. İsrail temsilcisi Eden Golan'ın 7 Ekim'e atıf yaptığı düşünülen "Hurricane" şarkısının 11 Mayıs'ta düzenlenecek finalde yarışacağı açıklandı. Kurallar gereği Avrupa'daki "büyük" ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya, doğrudan finallerde yarışırken diğer katılımcıların yarı final engelini aşmaları gerekiyordu. Daha önce de bir çok kez protesto edilen İsrailli şarkıcıya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, antisemitizme karşı duruşu nedeniyle destek vermişti.

21 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarışmasına karşı Malmö'deki Filistin yanlısı protestolara katıldı.

MALMÖ'DE YÜRÜYÜŞ

Malmö Büyük Meydan'da toplanan protestocular, Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in boykot edilmesini istedi. Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsil eden maketler taşıdı. "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, Möllevangstorget Meydanı'na kadar yürüdü. 21 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg da İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarışmasına karşı Malmö'deki Filistin yanlısı protestolara katılım gösterdi.

BELÇİKA YAYINI KESTİ

Belçika'da Flamanca yayın yapan devlet televizyonu VRT, Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayınını durdurarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Kanaldan yayımlanan mesajda, "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı. Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.