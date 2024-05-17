Kuruluş Osman dizisi seyirciyi ekrana kilitledi

EKRANLARIN reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 160. bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu. Dizi 160. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,07 reyting, yüzde 19,92 izlenme payı AB kategorisinde yüzde 5,00 reyting, yüzde 15,45 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de yüzde 6,84 reyting yüzde 18,06 izlenme payı alarak tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizinin yayınlanan son bölümünde Osman Bey'in kendisine yapılan suikast girişimlerinin ardından İbrahim Bey'in hakimiyetine inanmayıp Mekece'yi fethetmesi bölümün yıldızı oldu.