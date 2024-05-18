Müziğin yıldızları

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İZDSO), müzik eğitimlerine devam eden genç sanatçıları desteklemek ve onlara fırsat sunmak amacıyla özel bir konser düzenledi. Ülke genelinden başarılı genç sanatçılar arasında seçmeler yapan İZDSO, seçtiği başarılı 7 genci solist sanatçı olarak sahneye davet etti. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel konserinde İZDSO ile sahneye çıkacak Çetin Özen, Almila Şerbetçi, Berkay Azıtepe, Erinç Yorgancıoğlu, İdil Olgar, Güneş Onat Gürsoy ve Bozok Demirel, solist olarak yeteneklerini sergileyecek. Genç yetenekler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası trompet sanatçısı ve Şef Kutay Maktay ile provaları tamamladı. HEYECANLI BEKLEYİŞ

19 yaşındaki Çetin Özen, balerin bir anne ve opera sanatçısı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldiğini, vurmalı sazlar ile başladığı müzik eğitiminde ilk konserini 10 yaşındayken Fazıl Say'ın Nazım Oratoryosu serisinde verdiğini söyledi. 19 Mayıs özel konserinde marimba solisti olarak sahne alacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Özen, İZDSO ile çalışma fırsatı yakaladığı için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi. Senfoni orkestrasıyla sahne almanın farklı bir enerjisi olduğunu dile getirdi. İZDSO'nun seçmelerine Mersin'den katılan 18 yaşındaki keman öğrencisi İdil Olgar da konserde Sibelius'un keman konçertosunu çalacağını ifade etti ve şöyle devam etti: "Bu eseri orkestrayla çalmak hayalimdi. Böyle güzel bir orkestrayla şef Kutay Maktay'ın yönetiminde çalmak çok güzel. Çok mutluyum burada olduğum için" diye konuştu.