Gündoğdu’da Sıla rüzgarı

İzmirliler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutladı. Akşam saatlerinde ise binlerce İzmirli, 19 Mayıs Gençlik Konseri'nde bir araya geldi. DJ performansının ardından ünlü sanatçı Sıla, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı. Alanı dolduran İzmirliler sevilen sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Geçmişten günümüze en hit olan şarkılarını seslendiren Sıla'nın konserinde İzmirliler keyifli vakit geçirdi.

Sıla, 19 Mayıs etkinlikleri için İzmir'e geldi. Konserde keyifli vakit geçiren İzmirliler, şarkılara eşlik etti.

HERKES BU COŞKUYA ORTAK

Kordon'da oturan yurttaşlar da evlerinin balkonundan bu coşkuya ortak oldu. Konseri izleyen İzmirlilerin görüntülerini kaydeden Sıla, 19 Mayıs'ta İzmir'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Belli aralıklarla İzmir'e gelen Sıla, bu şehri çok sevdiğini de belirtti.