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Haberler Sarmaşık ‘5 Dakikada Ünlü’ seyirciyle buluşuyor

‘5 Dakikada Ünlü’ seyirciyle buluşuyor

HABER MERKEZİ
‘5 Dakikada Ünlü’ seyirciyle buluşuyor
İZMİR Aliağa Belediyesi Sanatevi yıl sonu etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak sahnelenecek '5 Dakikada Ünlü' oyunu, izleyenlere tiyatro resitali sunacak. 28 Mayıs 2024 Salı günü Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 21.00'de başlayacak oyunda 40 kişilik ALBET ekibi sahne alacak. Oyunun müziklerini Kness Up grubu üstleniyor. Oyunda; günümüzde ünlü olma kavramının nasıl değiştiğini, görünür olmanın düşünür olmaktan artık daha kıymetli olduğunu ve sürekli kimlik arayışının olduğu bir yüzyılda, insanların sanal bir dünyaya daha fazla itelenerek başkalarının kuklası haline geldiği bizlere absürt bir dille anlatıyor. Oyun bir yandan kahkaha tufanı yaşatırken bir yandan da düşündürecek.
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