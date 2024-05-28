Cezayir ölümle burun buruna

ATV'NİN sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 68. bölümünde; Cezayir, Tura'nın kurduğu tuzağı, annesini bulup karşısına çıkararak bozar. Tura, öfkesini Cezayir'in ailesine saldırarak kusar. Leyla, aileye önderlik ederek bu zor durumdan onları kurtarmak için harekete geçer. Cezayir, ailesini korumak için girdiği mücadelede tekrar ölümle burun buruna gelir. Behçet, ablası Hatice ile Kurban arasındaki ilişkiyi öğrenince deliye döner. Bu durum, Tura'nın annesini koruyan Behçet ve Kurban arasında çatışmaya sebep olur. Taziyev, Tura'nın annesini almak için karşılarına çıktığında, tüm dengeleri değiştirecek bir hesaplaşma yaşanacaktır. Ailenin direnişi ve Cezayir'in akılcı planıyla, evdekiler kurtulur. Ancak Tura, Leyla ve Suna'yı alarak kaçmayı başarır. Cezayir, onları kurtarmak için Tura'ya karşı hayatının en zor sınavını vermek zorunda kalır. Heyecanın bir an olsun düşmeyeceği final bölümü, iyilerle kötülerin bu cihandaki son savaşına sahne olacaktır.