Kahrolasın Netanyahu

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Terörist İsrail'in abluka altına aldığı kentte sivil halk adeta canice katlediliyor. Gazze'de soykırımın şiddeti katlanarak devam ederken bölgeden gelen görüntüler kelimenin tam anlamıyla yürek sızlatıyor.

Halkın neredeyse tamamının yok olduğu bölgeden kaçarak 'Refah Bölgesi'ne sığınan sivil halk da yakılarak can veriyor.

İSRAİL'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Halkın nerdeyse tamamının yok olduğu bölgeden kaçarak 'Refah Bölgesi'ne sığınan sivil halk da yakılarak can veriyor.

Tüm dünya bu insanlık dışı soykırıma karşı sesini duyurmaya çalışırken Murat Kekilli, Haluk Levent, Sinan Akçıl, Berna Laçin ve Armağan Çağlayan gibi ünlü isimler de Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamadı. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan ünlü isimler İsrail'e ve Netanyahu'ya sert çıktı.

HALUK LEVENT

"İSRAİL Ordusu: "Refah'ın bombalanması sonucunda yangın çıktı ve siviller yaralandı. Olay inceleme altında ve ilgili soruşturma sürüyor.' Baktılar ki dünya ayağa kalktı hemen inceleme, soruşturma kelimelerini kullanmaya başladılar. Klasik kirli savaş taktiği. Kahrolasın Netenyahu!"

MURAT KEKİLLİ

"İSRAİL şimdi de masum sivil insanları yakmaya başladı! Allah belanı versin İsrail!"

SİNAN AKÇIL

"BU neyin kini? Katil pislik Netanyahu! Allah senin belanı versin! Çocuklardan ne istiyorsun?"