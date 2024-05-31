Aslı Bekiroğlu’nun şarkıcılık hayali

SON dönemin gözde oyuncularından Aslı Bekiroğlu, konuk olduğu bir televizyon programında, yakın zaman önce gerçekleşen çalışmalarından ve bir sonraki projelerinden bahsetti. Bu yıl 5 televizyon dizisi ve 3 sinema filmi çektiğini söyleyen Bekiroğlu, " Dijital platformda bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile konuklu bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. You- Tube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı" dedi. Güzel oyuncu, "Bir gün şarkıcılık üzerinden para kazanmak ister misin?" sorusuna ise tereddütsüz "Evet, tabii ki isterim" diye cevapladı.