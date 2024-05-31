Simge Ünal’ın Cannes favorisi Melis Sezen

BAŞARILI model Simge Ünal, geçtiğimiz günlerde Hupalupa Go Festivali'nde objektiflere yansıdı. İzmir'den gelen yeğenini festivale getiren Simge Ünal, yeğeni ile birlikte doyasıya eğlendi. Festival alanında objektiflere tek başına poz veren güzel ve başarılı model, muhabirlerin sorularını da yanıtsız bırakmadı. Simge Ünal, "Bugün yeğenimle birlikte vakit geçirmeye geldik. Festivali fırsat bilip eğlenelim istedik" dedi. Cannes Film Festivali'nin çok konuşulan kırmızı halı görüntüleri ile ilgili de "Melis Sezen favori ismim" yanıtını verdi.