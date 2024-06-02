Festivalde Filistinli sanatçılar olacak

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'da düzenlenecek olan 'Kültür Yolu Festivali'nin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın lansmanını yaptı. 1-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin açılış konuşmasını yapan Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivali olarak Türkiye'nin uluslararası bir markasıdır" dedi. Bakan Ersoy'a Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerde Filistin'in yaşadığı zulme destek amaçlı bir içerik olacak mı sorusu yöneltildi.

'HAFIZAMIZI GÜÇLÜ TUTALIM'

Bakan Ersoy, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "En az 3 tane Filistinli sanatçının olduğu etkinliğe yer veriyoruz. Bu insanlık ayıbının orada da gösterilmesini istiyoruz. Çok yoğun katılım olacaktır. Filistinli sanatçıların katılımı ile de en az 3 tane etkinlik yapacağız. Bu etkinliklerin her biri çok değerli. Yaşanan kıyıma, insanlık suçlarına, bunların süregeldiği onlarca yıllık tarihe dair lütfen hafızamızı taze ve güçlü tutalım. Bu etkinlikleri her şeyden önce bu amaca hizmet edecek bir hatırlatıcı olarak görün. İsrail, insanlık tarihinin utanç silsilesinin bir parçası olmaktan kurtulamayacak."