Konserde Filistin bayrağı açtı

Gazze'ye verdiği desteklerle bilinen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Şanlıurfa'da konser verdi. Konser sırasında Filistin bayrağı açan şarkıcı Akçıl, "Eğer tribünlere oynamak buysa ben böyle bir tribüne oynarım ve Gazze'yi unutturmam. Eğer ki elime böyle bir bayrak alacaksam kıyafetimi de ona göre ayarlarım" dedi. Öte yandan Akçıl, konserlerin azaltılmasının doğru bulmadığının altını çizdi.

MEYDAN OKUMUŞTU

Sinan Akçıl, "Tam tersi olmalı, konserlere giden sanatçılar seslerini yüksek çıkartmalı. Müzik sektöründe çalışan milyonlarca insan evine ekmek götürürken, aynı zamanda Filistin halkına destek olmalı" ifadelerine yer verdi. Geçtiğimiz haftalarda Sinan Akçıl, Fransa'nın Rouen şehrinde düzenlenen açık hava festivalinde sahne almıştı. Akçıl konser sırasında Filistin'e destek mesajıyla gündeme gelmişti. İsrail'in Filistin'e saldırısını kınayan ve her fırsatta bunu dile getiren Sinan Akçıl, şöyle söylemişti: "Netanyahu artık yeter! Acilen bu vahşete son verin! Çocukları öldürmeyi durdurun."