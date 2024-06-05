Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si hayatını kaybetti

KANAL D'nin sevilen dizisi Aşk-ı Memnu'da 'Şayeste' rolüyle hafızalara kazınan Fatma Karanfil (72) hayatını kaybetti. Bir süredir kanser mücadelesi veren ve 25 Mayıs'ta entübe edilen oyuncu 72 yaşındaydı. Fatma Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. İslamoğlu, "Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm sanat camiasına ve kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı. Fatma Karanfil yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toparağa verilecek.