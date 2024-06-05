Ünlülerin bayram mesaisi

Kurban Bayramı tatilinde ünlü isimler hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Gözde mekânlar ve açık hava konser alanları, bayramda müzik dünyasının sevilen isimlerini sahnesine konuk ederken, ünlülerin de bayram rotaları belli oldu. İzmir Antalya, Bodrum, Marmaris ve Kıbrıs gibi bölgelerde birçok ünlü sahne alacak. Her ismin sahne fiyatı değişkenlik göstermekle birlikte, Ebru Gündeş, Hadise ve Gülşen gibi isimlerin sahnesini izlemek isteyenlerin ise cebinden en az 50 bine yakın paranın çıkması gerekiyor.

Kurban Bayramı'nda Kemer ilçesinde Göynük'teki otellerde Serdar Ortaç, Melek Mosso ve Berkay, Çamyuva'daki otellerde ise Burcu Güneş, Ece Seçkin konserleri var. Side'deki otellerde Işın Karaca, Volkan Konak, Oğuzhan Koç, Ziynet Sali, Kumköy'deki otellerde Öykü Gürman ve Fettah Can, Bodrum'da Anadolu Ateşi, Marmaris'te Ece Seçkin, Mustafa Ceceli konser verecek.

İZMİR PROGRAMI BELLİ OLDU

İZMİR ve Çeşme'de ise ünlü isimler Egeli tatilcilere keyifli saatler yaşatmaya hazırlanıyor. 15 Haziran Cumartesi'ye denk gelen arife günü ve 19 Haziran Çarşamba sona erecek olan 4 günlük bayram tatilinde konser verecek şarkıcı ve gruplar arasında Sertab Erener, Yıldız Tilbe, Gülşen, Gökhan Türkmen, Ajda Pekkan, Melek Mosso, Özcan Deniz, Erdem Kınay, Mert Demir, Dolu Kadehi Ters Tut, İrem Derici, Berkay, Dedublüman ve Hey Douglas yer alıyor.