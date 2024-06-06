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Minik Serçe'den büyük hareket

Sokak hayvanlarına karşı hassasiyetiyle bilinen Sezen Aksu’dan alkışlanacak hareket geldi. Aksu, Bodrum’daki evinde sokak hayvanlarını sahiplenerek, kendisinin olmadığı zamanlarda da bakması için maaşlı bir personel tuttu

HABER MERKEZİ
Minik Serçe’den büyük hareket

Son dönemde sık sık gündeme gelen sokak hayvanları meselesi ile ilgili hayvan severler adeta seferber oldu. Bu hayvan severlerden biri olan Minik Serçe ise sokak hayvanlarını yine unutmadı.

MAAŞLI BAKICI TUTTU

Evini sokak köpeklerine açan Aksu, Gümüşlük'te başıboş sokak köpeklerine bakmaya başladı. Türkiye'deki başıboş köpek sorununa çözüm arayışı sürerken, Aksu'nun sokak hayvanlarına ilişkin yaptığı hareket büyük alkış topladı. Bir kedisi de olduğu öğrenilen ünlü ismin Bodrum'da olmadığı zamanları da düşünerek aylık ücretle bakıcı tuttuğu bilgisine ulaşıldı. Aksu'nun tuttuğu bakıcının sokak hayvanlarının bakımını düzenli bir şekilde yaptığı ve yanlarından ayrılmadığı biliniyor. Aksu'nun hareketinin farkındalık yaratarak diğer ünlü isimlere de ilham vermesi ve sokak hayvanlarının korunması noktasında önemli bir katkı sunması bekleniyor.

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