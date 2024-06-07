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Haberler Sarmaşık Seyirci tercihini yaptı... Müge Anlı’dan rekor

Seyirci tercihini yaptı... Müge Anlı’dan rekor

HABER MERKEZİ
Seyirci tercihini yaptı... Müge Anlı’dan rekor

HAFTA içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü yayınıyla tüm kategorilerde aldığı izlenme payıyla, bir kez daha en çok izlenen yapım oldu. Müge Anlı, izlenme payıyla rakiplerini gölgede bıraktı.

TARİHİ BİRİNCİLİK

TÜM Kişiler' de aldığı %35,78, AB Sosyal Statü'de %32,85 ve 20+ABC1'de aldığı %35,42 izlenme payı'yla hem kendi saat dilimindeki, hem de Prime Time kuşağında birinci olan yapımları geçerek, adını bir kez daha zirveye yazdırdı.

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