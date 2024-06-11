4 ayda eriten Işın Karaca diyeti

ÜNLÜ şarkıcı Işın Karaca, verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Mide ameliyatı geçiren ve ardından özel bir diyet ile 32 kilo veren Karaca, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı. Ameliyat sonrasında özel bir diyet programı uygulayan şarkıcı, bu süreçte hızlı bir şekilde kilo vererek fit bir vücuda sahip oldu. Ayrıca, verdiği kiloları geri almamak için de özel bir diyet programı uyguladı. Güne 1 bardak yarım yağlı süt, 3 kaşık yulaf ile başlayan Karaca, kahvaltı sonrası ara öğünde 10 badem, 1 porsiyon meyve, öğle yemeğindeyse ton balıklı salata ile 1 dilim kepekli ekmek ve 1 kase yoğurt tüketiyor. Karaca ikinci ara öğünde 1 elma, 1 bardak yarım yağlı süt, akşam yemeğinde de ızgara köfte, bol yeşillikli salata yiyen karaca, gece ise 1 bardak süt tüketiyor. Karaca'nın bu diyet programına ek olarak düzenli bir egzersiz programı uyguladığı da belirtiliyor.