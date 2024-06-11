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Haberler Sarmaşık Tatil için alışverişte

Tatil için alışverişte

HABER MERKEZİ
Tatil için alışverişte
CEMİYET hayatının tanınan simalarından Burcu Şendir, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Alışveriş sırasında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan sosyetik güzel, objektiflere poz verdi. Her zaman olduğu gibi şık tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Burcu Şendir, "Tatil alışverişine geldim. Ayın 12'sinde Bodrum'da sezonu açıyoruz" dedi. Muhabirlerle sohbet ettikten sonra alışverişine devam eden sosyetik güzel, uzun süren alışverişinin ardından aracını bıraktığı vale noktasından teslim alarak alışveriş merkezinde ayrıldı.
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