Ayrı düştüler! | Çeşme günlüğü

Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından bu kez de konser yoğunluğuna başlayan Özcan Deniz, arife günü hem tatil hem de iş için Çeşme'deydi. Alaçatı'da bir mekanda sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı eşi İranlı modacı Samar Dadgar da yalnız bırakmadı. Birkaç gün Çeşme'de tatilde olacaklarını söyleyen Samar, konserin bir kısmını dinledikten sonra mekandan erken ayrıldı. Özcan Deniz de gecenin bitiminde korumalar eşliğinde arabasına gitti. Çeşme'ye birlikte gelen çift, Özcan Deniz'in sahne çalışması nedeniyle Alaçatı sokaklarında birbirlerinden ayrı yürümek zorunda kaldı.

YAZ SEZONUNU ÇEŞME'DE AÇTI

Rol aldığı dizide 'Naim Efendi' karakterini canlandıran Mert Turak, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Yoğun bir çalışma dönemi geçiren başarılı oyuncu, çekimlerin yorgunluğunu atmak için tek başına tatile çıktı. Menajeri Abdullah Bulut ile birlikte Dalyan'daki bir mekana (The Beach Of Momo) gelen Turak, önce denizin keyfini çıkardı ardından da şezlongda koyu bir sohbete daldı.

OFLAZ GELENEĞİ BOZMADI

Oyuncu Merve Oflaz, bu sene de yazı Çeşme'de karşıladı. Gittiği her yere köpeği Kızım'ı da götüren Oflaz, her zaman olduğu gibi denize ilk önce onunla beraber girdi ardından da tek başına yüzüp serinliğin tadını çıkardı. The Beach Of Momo'ya misafir olan güzel oyuncu, düzgün fiziği ve bikini seçimiyle bakışları üzerine topladı. Özellikle de hemcinslerinin kendini inceleyip gülümsemeleri, güzel oyuncunun iyi bir görünüme sahip olduğunun kanıtıydı.

OYUNCAĞIYLA ARKADAŞLARINA ÇEŞME TURU YAPTIRDI

Acun Ilıcalı arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Dev deniz oyuncaklarından biriyle Çeşme Alaçatı'ya gelen ünlü isim, hız tutkusuyla da biliniyor. Ilıcalı, teknesinde direksiyon başına geçerek arkadaşlarına Çeşme turu yaptırdı. Sonrasında bir koyda denize giren ekip, akşam saatlerinde de bir mekanda yemeğe geçti.

PASALI AİLECEK BODRUM TATİLİNDE

Oyuncu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Tümer, soluğu Bodrum'da aldı. İki yaşındaki kızları Pera ile birlikte tatile çıkan ünlü çiftin, plajdaki keyifli anları objektiflere yansıdı. Turgutreis'te bir otelde görüntülenen Paşalı Ailesi'nin keyfine diyecek yoktu. Lara Paşalı, kızları Pera ile denizde vakit geçirdi. Selahattin Paşalı, anne-kızın deniz keyfine daha fazla dayanamayıp onlara katıldı.