Çeşme sezonunu bayramda açtı

İzmirli olduğu için her yaz tatil programına Çeşme'yi mutlaka ekleyen oyuncu Rıza Kocaoğlu, bir mekanda meslektaşı Deniz Işın ile görüntülendi. İlk kez birlikte objektiflere takılan ikilinin denize beraber girip çıkmaları ise yeni bir ilişkinin başlangıcı olarak algılandı.

Bir an önce yüzmek için acele eden Işın önden giderken, suyun soğuk olduğunu fark eden Kocaoğlu, bir süre denize girmekte tereddüt etti. Ünlü oyuncunun fazla kilolarından kurtulup fit görünüme kavuşması da dikkatlerden kaçmadı.

BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ

Yıllarca gür sakallı haliyle bilinen ve geçtiğimiz şubat ayında imaj değişikliği yaparak bambaşka bir görünüme kavuşan Gökhan Türkmen, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Çeşme mesaisindeydi. Alaçatı Hayal Kahvesi'nde sahneye çıkan Türkmen, yeni saç sakal stiline uygun giyim tarzıyla da ön plandaydı. Taktığı güneş gözlüğüyle imajına farklı hava katan ve gece boyunca bu şekilde şarkı söyleyen ünlü popçunun orkestra arkadaşları da kendisi gibi gözlüklerle sahneye çıkarak konseri bu şekilde tamamladı.

DAMLA SÖNMEZ'İN DENİZ KEYFİ

Oyuncu Damla Sönmez, Kurban Bayramı tatili için Bodrum'u tercih etti. Ailesiyle birlikte Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Damla Sönmez, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Yalnız başına deniz keyfi yapan oyuncu, iskeleden girdiği denizi kumsaldan terk etmek isteyince bir uyarıyla karşılaştı. Kumsalla bağlantı olan taş bir zemininin yosunlardan dolayı kaygan olduğunu duyan Damla Sönmez, eliyle su atarak kaygan zemini gidermek istedi.