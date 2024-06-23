Annelik ağır bastı kızıyla vakit geçirdi | Çeşme günlüğü

Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kardeşi Gözde Kocaoğlu, bu sezon da kızı Mercan ile beraber Çeşme'deydi. Ağabeyinden birkaç gün sonra aynı mekana gelen Kocaoğlu, denizde yüzmek yerine kızına bol bol oyun arkadaşlığı yaptı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Kocaoğlu, kızıyla ilgilendiği için uzun bir süre denizden çıkmadı.

ÇOCUKLARIYLA ÇESME'DE TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Oyuncu Hazal Kaya, bayram tatilini çocuklarıyla birlikte Çeşme'de geçirdi. Eşi Ali Atay'ın dizi çekimleri nedeniyle gelemediği tatile, oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile beraber çıkan güzel oyuncu, gün boyu onlarla ilgilenmekten yüzmeye fırsat bulamadı. Suyun içinde oynarken bir ara dalgalardan nasibini alan oğlu paniğe kapılınca, hemen yardımına koşan Kaya, minik delikanlıyı kucağına alarak karaya çıkardı. Anne kucağında güveni yerine gelen Fikret Ali, oyuna plajda devam etti.