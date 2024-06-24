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Haberler Sarmaşık Çeşme’den imalı aşk göndermesi

Çeşme’den imalı aşk göndermesi

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri olan Hakan Altun, Alaçatı Jolly Joker Private’de bu yazın ilk Çeşme konserini verdi. Şıklığıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı birbirinden çok sevilen aşk şarkılarını sevenleri için seslendirdi

ERCAN AKGÜN
Çeşme’den imalı aşk göndermesi

AŞK şarkılarının vazgeçilmez isimlerinden Hakan Altun, Alaçatı Jolly Joker Private'de bu yazın ilk Çeşme konserini verdi. Sahneye

beyaz takım elbisesiyle damat gibi çıkan Altun, programına duygusal parçalarla başlayarak daha sonra hareketli bir repertuar sundu.

UMDUĞUNU BULAMADI

YILLARDIR birlikte çalıştığı vokalisti Funda Gürses'in zayıflığıyla ilgili imalı bir espri yapan Altun, "Kilo aldı Allah'a şükürler olsun. 2 hafta önce Diyarbakır'daydık. Orada baya yedi maşallah. Gördüğünüz gibi epey kilo aldı" deyince mekanda kahkahalar yükseldi. "Aşk Lütfen Gel" parçasının nakaratında dinleyicilerin kendisine eşlik etmesini isteyen sanatçı, konukların sesinin az çıktığını görünce "Böyle aşk istersen bırak aşkı, şampuan bile getirmezler sana" esprisini patlattı.

YÜZMEYİ UNUTUP SOHBETE DALDILAR

ÇEŞME Dalyan'da yazlığı bulunan Asuman Dabak, bu sezon da mekan mekan gezmeyi sürdürüyor. Her gün farklı beach cluba ve plaja giden usta oyuncu, her biri için özel bikini kombini yapıyor. Bazı mekanlara arkadaşlarıyla birlikte giden Dabak, denizde sohbet etmeyi çok seviyor. Birkaç gün önce bayan arkadaşıyla denize giren Asuman Dabak, uzun ve hararetli bir muhabbet gerçekleştirdi. Sohbet o kadar yoğundu ki yüzmeyi bile unutup konuşa konuşa kumsala geri döndüler.

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