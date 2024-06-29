Çocuklardan daha çok eğlendiler

9 günlük bayram tatilinde ünlüler İzmir Çeşme'ye akın etti. Yaz aylarıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Çeşme, çok sayıda ünlü ismi ağırladı. Tatilden beri Çeşme'de olan Rıza Kocaoğlu ve Caner Erkin de bu kez beraber denizin tadını çıkardı. Erkin, kızı Mihran Ela'yla, Kocaoğlu da yeğeni Mercan'la oynarken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Kızları havaya kaldırıp indiren, suyun içinde döndüren, plaja kadar ayaklarından sürükleyen ikili, çocuklardan daha mutluydu.

ERKİN'İN İMDADINA YETİŞTİ

Bir ara kızını güldürmek için can simidinin içine giren ünlü futbolcu Erkin, komik görüntüler oluştururken, bir süre simitten kurtulamadı. Kızı Mihran Ela'nın çabalarına rağmen yine de özgürlüğüne kavuşamayan Erkin'in imdadına Kocaoğlu yetişti. Çocukları mutlu etmek için dakikalarca efor sarf edip yorulan iki arkadaş, kızları karaya bıraktıktan sonra denize geri dönerek serinlemeye çalıştı.