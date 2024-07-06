Anne kızın Çeşme keyfi

Sinema ve dizi dünyasında önemli projelerde yer almasıyla tanınan Esra Ruşan, adını özellikle canlandırdığı karakterlerle kalıcı kılmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak 19 Ocak 2024 tarihinde vizyona giren Lohusa filminde yer almıştı. Bir çok dizi ve film projelerinde yer alan başarılı oyuncu yaz mevsimin gelmesiyle birlikte soluğu Çeşme'nin eşsiz güzellikteki koylarında aldı. Son olarak Gupse Özay ile birlikte "Lohusa" filminde rol alan Ruşan, filmdeki başarısı nedeniyle kendini tatille ödüllendirdi.

GÜN İLE YORGUNLUK ATTI

Çiftlikköy'de bir beachte görüntülenen anne-kız, rüzgarlı denizde sularla mücadele etti. Geçtiğimiz seneye oranla kilo verdiği görülen 41 yaşındaki oyuncu, kızıyla birlikte dalgaları zıplayarak aştı ancak çok fazla yüzme fırsatı bulamadı. Ruşan, şu sıralar kızı Gün ile birlikte yorgunluk atıyor.