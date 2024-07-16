Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımı

Ünlü isimler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı. Sunucu ve oyuncu Hakan Ural, Ebru Gündeş, Demet Akalın, Muazzez Ersoy, Acun Ilıcalı gibi pek çok isim Türk bayrağını paylaşarak şehitlerimize rahmet dileyip, milli beraberlik vurgusu yaptı.

"KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇEVİRİRİZ"

SEVİLEN sinema ve tiyatro sanatçısı Hülya Koçyiğit ise, "Tarih boyunca nice kahramanlık destanı yazan Yüce Türk milleti, son destanını 15 Temmuz 2016'da yazmıştır. Vatan toprağının kutsallığına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına ve cumhuriyetine her şartta sahip çıkan ve onlara gelecek zararda canını siper eden Türk milleti, o karanlık günde de bunu bir kez daha göstermiştir. Bu millet her karanlığı birlik olarak aydınlığa çevirir ve çevirmiştir" dedi.

"MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ"

SAHNELERİN sevilen güçlü sesli sanatçısı Hadise paylaşımında, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ise 15 Temmuz'u şu ifadelerle andı: "Hain darbe girişimini bozguna uğratan kahramanlara minnet ve şükranla."