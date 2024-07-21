Çeşme’nin Gizem’i

Çeşme'nin müdavimlerinden biri olan güzel Manken Gizem Barlak, bu sene de rotadan şaşmadı. Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Barlak'ın güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatlerden kaçmadı.

TELEFONA GÖMÜLDÜ

Çiftlikköy'de bir teknede arkadaşlarıyla birlikte partiye katılan Barlak, eğlenmekten çok telefonuyla ilgilendi. Teknenin yan tarafında durup telefonuyla vakit geçiren güzel modelin aksine diğer bayan arkadaşları da birbirlerine poz verip bir süreliğine modellik yaptı. İlerleyen dakikalarda önce arkadaşlarını botla karaya uğurlayan Barlak, daha sonra kendilerini ikinci kez almaya gelebota binerek yakın arkadaşlarıyla birlikte karaya döndü.

CENTİLMEN GİZEM

Plajın dubaları ile tahta iskele arasındaki boşluğu geçebilmek için kendisine yardım edilmesini bekleyen ünlü model, tam aksine erkek arkadaşlarından birine yardım elini uzatıp karşıya geçebilmesini sağladı.

SUYUN ÜZERİNDE ŞEKERLEME YAPTI

Yaz sezonunu Bodrum'da açan Burçin Terzioğlu, tatiline Çeşme'de devam ediyor. Çeşme'nin havasını ve denizini seven güzel oyuncu, yüzerken görüntülendi. Gününün büyük bölümünü locasında senaryo okuyarak geçiren Terzioğlu, ilerleyen saatlerde kafasını dağıtıp serinlemek için denize girdi. Fit görünümüyle dikkat çeken 44 yaşındaki oyuncu, geç girdiği denizden hiç çıkmak istemedi. Uzun süre yüzüp denizde kalan Burçin Terzioğlu, kimi zaman da suyun üzerine kendini sırt üstü bırakıp uyuyarak yorgunluğunu atmaya çalıştı.