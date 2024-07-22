Yıldız’ın yüzünde güller açtı

Türkiye gündeminde ilk sırada wyer alan Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses ile yaşadığı 15 yıllık küslüğe son vermişti. Dün akşam Bodrum Halikarnasos'da sahneye çıkan Tilbe şarkılarıyla olduğu kadar enerjisiyle de kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İbrahim Tatlıses 15 yıllık dargınlığa son verdiği Yıldız Tilbe'ye konserine 100 adet kırmızı gül yolladı. Tatlıses'e sahneden teşekkür eden Yıldız Tilbe daha sonra "Mavi Mavi" şarkısını da söyledi. Bir hafta boyunca Bodrum'da tatil de yapan Tilbe denizin ve güneşin tadını çıkardı.