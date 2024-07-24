Önce memleketine sonra da Çeşme’ye

Yaz döneminde Çeşme'ye gitmeden tatil yapmayan Feyyaz Şerifoğlu, haber spikerliği yapan kız arkadaşı Merve Dinçkol ile akşamları Alaçatı'nın eğlence mekanlarını dolaştı. Aslen Rizeli olan ve tatile ilk oradan başlayan yakışıklı oyuncu, daha sonra mutlaka İzmir ve Çeşme'ye uğradığını dile getirdi. Birkaç günlüğüne Çeşme'de olan Şerifoğlu ve Dinçkol, gündüzleri aşırı sıcakta suyun içinde kalarak serinlediklerini ancak akşamları o kadar şanslı olmadıklarını söyledi.

ÇEKİMLER ARASINDA TATİL MOLASI

ÖZEL bir kanalda yayınlanan yarışma programının güzel hostesi ve aynı zamanda moda camiasının deneyimli mankenlerinden Duygu Çakmak, çekimler arasında kısa bir mola vererek soluğu Çeşme'de aldı. Bir süredir kalbi boş olan ve tatilini kız arkadaşıyla birlikte yapan Çakmak, Ayayorgi Koyu'ndaki bir mekanda tek başına denize girdi. Her sene yaz aylarını Çeşme ve Bodrum'da geçiren genç model, bu kez çekimler nedeniyle daha kısa tatil yapabildi. Güzelliğiyle dikkat çeken ve gittiği her mekanda erkeklerin ilgi odağı olan Duygu Çakmak, zaten normalde erkeklerin sürekli kendisiyle tanışma çabasında olduğunu dile getirdi.