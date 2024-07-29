Sörf mücadelesi meyvelerini verdi

Kendisini artık tamamen rüzgar sörfü sporunun geliştirilmesine ve genç sporcuların kazandırılmasına adayan eski model ve oyuncu Çağla Kubat, ülkemizde bu sporun tanıtımına katkı sağlayan en önemli isimlerin başında geliyor. Kubat, eşi ABD'li windsurf sporcusu Jimmy Diaz'la birlikte 2012'de Alaçatı'da kurduğu okulda genç yeteneklerin kendini geliştirmesini sağlıyor. Çağla Kubat Alaçatı Windsurf Okulu'nda yetişen genç sörfçüler Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında derecelere giriyor.

'BÜYÜK MÜCADELE VERDİM'

Magazincilerin sorularını yanıtlayan Kubat, okulun bulunduğu konumla ilgili büyük mücadele verdiğini belirterek, "Buranın sörf ile anılması ve buraların korunması konusunda büyük mücadele verdim. Şimdi burası sörfe korunaklı alan ilan edildi. Artık bu koyda sadece sörf yapılabilecek. Umarım daha uzun seneler Alaçatı rüzgarı çocuklar ve gençler için eser" dedi.

GURURLANDIRAN BAŞARI

"Türkiye'de sörf gelişti mi?" sorusuna yanıt veren Kubat, "Türkiye'de kadınlar-erkekler kategorisinde yarışmam gerekiyordu. Artık 17 yaş altı ve 15 yaş altı sporcular için müsabakalar yapılıyor. Hatta 13 yaş altı kategorisi de bu sene eklendi. Bu sayede de dünyada başarı elde edebiliyorlar. Mesela bugün Hırvatistan'dan döndük, her kategoride bir tane çocuğumuz ilk üçe girmeyi başardı. Büyük bir başarı" açıklamasını yaptı.