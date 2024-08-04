Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yat Marmaris’te

Ege sahillerindeki lüks yatların arasına, haftalık kira ücretinin 1,5 milyon dolar olan 'Cloudbreak' isimli yat da katıldı. Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan 'Cloudbreak' isimli yat, Marmaris'e demir attı. Mega yatta hangi ünlünün tatil yaptığı ise sır gibi saklanıyor. Dünyanın en büyük 10 yatı arasında gösterilen 72 metre uzunluğundaki, 22 kişilik mürettebata sahip Cluodbreak , Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşımıştı. Cloudbreak, içinde bir havuz, saunalar, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu da barındırıyor