  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık

Orhan Gencebay 80’inci yaşını denizde kutladı

Sanatçı Orhan Gencebay, 80'inci doğum gününü Bodrum'da ailesi ve sevenleri ile birlikte kutladı. Gündüz saatlerinde teknede başlayan kutlama, akşam yemeği için geçilen bir başka mekanda devam etti

OSMAN AKÇA
Orhan Gencebay 80’inci yaşını denizde kutladı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Orhan Gencebay, doğum gününü teknede kutladı. Orhan Gencebay'a bu özel gününde ailesi ve yakın arkadaşları da eşlik etti. Oldukça neşeli görünen Gencebay, pastasını alkışlar ve iyi dilekler arasında üfledi.

Yılın büyük bir bölümünü Bodrum'da ailesi ile geçiren usta sanatçı, bu özel günde de sevdikleri ile birlikte tekne keyfi yapmayı tercih etti. Cennet Koyu'nda demirleyen teknede saatler süren kutlamanın ardından, Gencebay ve beraberindekiler akşam saatlerinde başka bir mekâna geçti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA