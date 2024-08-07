Orhan Gencebay 80’inci yaşını denizde kutladı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Orhan Gencebay, doğum gününü teknede kutladı. Orhan Gencebay'a bu özel gününde ailesi ve yakın arkadaşları da eşlik etti. Oldukça neşeli görünen Gencebay, pastasını alkışlar ve iyi dilekler arasında üfledi.

Yılın büyük bir bölümünü Bodrum'da ailesi ile geçiren usta sanatçı, bu özel günde de sevdikleri ile birlikte tekne keyfi yapmayı tercih etti. Cennet Koyu'nda demirleyen teknede saatler süren kutlamanın ardından, Gencebay ve beraberindekiler akşam saatlerinde başka bir mekâna geçti.