Tom Hardy’den ‘efsane’ paylaşımı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, küresel çapta gündem olan performansıyla konuşulmaya devam ediyor. Dikeç, mükemmel performansı ve atış sırasındaki rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, dünya çapında ünlü isimlerden de tebrikler almaya başladı. Hollywood yıldızı Tom Hardy de, sosyal medya hesabından Dikeç'le ilgili paylaşımda bulundu.

DİKEÇ'E HAYRAN KALDI

"Venom serisi", "Peaky Blinders" ve "Kara Şövalye Yükseliyor" gibi yapımlarla tanınan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Tom Hardy'nin sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, paylaşımında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'e yer verdi. Hardy'nin olimpiyat oyuncularını tebrik ettiği paylaşım kısa sürede gündem oldu.

'İNANILMAZ ANLAR'

Dikeç'in Eyfel Kulesi'nin önünde çekilmiş bir fotoğrafıyla paylaşım yapan Hardy, "Bu yıl yarışan oyuncuları tebrik ederim. İzlenecek inanılmaz anlar vardı. Efsaneler" notuyla paylaştı.