‘Ortak hayatımıza tekrar son verdik’

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, 2016'da evlenmişti. Evliliklerinden Yemin adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getiren çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2020'de boşanmıştı. Hacıoğlu, Kumarki ile boşandıktan sonra önce Merve Çağıran, ardından da Aslıhan Gürbüz ile ilişki yaşadı. Ancak daha sonra İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, yeniden bir araya gelme kararı vermişti. 2024'ü birlikte karşılamış ve sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla birlikteliklerini duyurmuşlardı. İlişkilerine bir şans daha tanıyan çiftten üzücü haber geldi. Eski eşlerin sevgili olarak devam ettiği ilişkileri de yürümedi. Duygu Kaya Kumarki, "Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız" dedi.

FİT GÖRÜNME ÇABASI TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI

BİR dönemin en popüler oyuncularından Yasemin Özilhan, evlendikten sonra mesleğini bırakmış zamanını ailesine adamıştı. Ünlü isim son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yıllar içindeki değişimiyle de adından söz ettiren Özilhan, formda fiziği ile büyük beğeni topluyor. Özilhan bir öğünü paylaştı ve sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin tabağını görenler gözlerine inanamadı. Kahvaltı tabağına sadece 2 adet pankek alan Özilhan'ın fit görünme çabası takipçileri de kızdırdı. Takipçiler, "O kadar paran var hala bunu mu yiyorsun, yemeyip içmedikten sonra boşuna yaşıyorsun" gibi yorumlar yapıldı.

YILDIZ OYUNCU İTALYA'DA YARIŞMAYA KATILIYOR

"BİR Zamanlar Çukurova" dizisindeki 'Fikret' rolüyle İtalya'da yayınlandığından beri inanılmaz bir fan kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Furkan Palalı; Rai1 kanalının en çok izlenen programı "Ballando Con Le Stelle" 'nin 28 Eylül'de yayına girecek ve 12 hafta sürecek olan 19.sezonunda yarışacak. Palalı; programda bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı katılımcı olacak. Bu süre boyunca Furkan Palalı'yı , Madonna ve Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü starların dans koreografilerini hazırlayan dansçılar çalıştıracak.

SAFİYE SOYMAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Safiye Soyman'ın yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz 47 yaşında yaşamını yitirmişti. Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman bir süre sessiz kalırken, son olarak sosyal medya hesabından yanında olan herkese teşekkür etti. Oğlunun hasta olmadan önceki fotoğrafını paylaşan Soyman, "Biricik oğlumun vefatında bizi yalnız bırakmayan arayan soran, başta devlet büyüklerimiz olmak üzere tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.