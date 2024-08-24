İzmir için doğa hareketi

Işın Karaca ve Çiçek Doktoru Ümit Ersan İzmir'i yeniden yeşertecek. Çevre bilincini yeniden gündeme getirmek için harekete geçen Karaca ve Ersan herkesi Karşıyaka Meydanı'na beklediklerini belirtirken Karaca, "Yangınlarda önemli bir habitat kaybı yaşandı. Eğer desteklenirse bu kaybı kısa sürede telafi etmek mümkün. Bu açıdan Karşıyaka civarında yaşayanlara önemli bir görev düşüyor" dedi. Ünlü sanatçı, "Habitatın yeniden oluşması sadece ağaç dikilmesini içermiyor. Yangınla beraber bir sonraki baharda açacak kır çiçekleri tohumları, topraktaki bakteriel flora, tozlayıcı arı ve arı dışındaki böcek türlerinin barınakları da yok oldu. Bu böceklerin bir kısmı yangınla beraber kent içlerine kaçtılar. Onlar için barınak böcek istasyonları ve beslenmeleri için polen ve nektar içeren çiçeklere ihtiyaç var. Bu nedenle orada yaşayanların balkon ve bahçelerine bu nitelikteki çiçekleri ekmeleri belediyenin yeşil alan peyzajını bu durumu gözetecek şekilde düzenlemesi gerekiyor. Çok az maliyet getiren bu uygulamanın hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan tek şey, İzmir'de fazlasıyla olduğunu düşündüğüm farkındalık, duyarlılık ve merhamet olacaktır" ifadelerini kullandı.

'SANA İHTİYACIMIZ VAR'

Çiçek Doktoru Ümit Ersan ise "Buradaki amacımız yangında telef olan yada yangında yuvalarını terk etmek zorunda kalan polenleyicileri yani arıları, böcekleri ve kelebekleri yeniden doğaya çağırarak tahribatın izlerini yok etmek istiyoruz. O yüzden o gün sana ihtiyacımız var. Bizden aldığın tohumları ve fidanları balkon veya bahçenize ekerek bu canlıları sende çağırabilirsin. Böylelikle yeşil bir doğaya kavuşabiliriz" diye konuştu.