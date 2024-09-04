Hande Yener’den İzmir Fuarı’nda unutulmaz konser

BU yıl kapılarını 93'üncü kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), İzmirlilere unutulmayacak anlar yaşatmaya devam ediyor. Gelenekselleşen Çim Konserleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener, en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Sahne şovu, sesi ve şarkılarıyla İzmirlilere keyifli bir akşam yaşatan Yener, pop ve elektronik müzikten oluşan en sevilen parçalarını seslendirdi. Konsere, ellerinde Hande Yener'in şarkı sözlerinden oluşan pankartlarla katılan müzikseverler de Yener'in "Benden bir tane daha yok", "Sebastian", "Bodrum" gibi şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde İzmirlilere seslenen Yener, "Biz hayvanseveriz. Biz insanseveriz. Biz bu dünyayı sevenleriz. Tabiatı sevenleriz Doğaya aşık, ülkemize aşığız" dedi.