Tarihi atmosferde büyüleyici konser

UNESCO tarafından dünya miras listesine alınan Pamukkale'deki Hierapolis Antik Tiyatrosu, harika bir konsere sahne oldu. Büyüleyici ve mistik atmosferinde ilk biletli konsere imza atan sanatçı Levent Yüksel, sevenleriyle birlikte muhteşem bir akşama imza attı.

"HARİKA BİR DUYGU"

Kariyerinin 30. yılına özel verdiği senfonik konserlerle yıl boyunca bilet rekoru kıran Yüksel, Kutsal Kent olarak adlandırılan Hierapolis Antik Tiyatro'nun tarihinde sevilen parçalarını senfoni orkestrasının büyüleyici dokunuşlarıyla seslendirdi. Tüm biletlerin tükendiği ve büyük ilgi gören konserde binlerce sevenine unutulmaz bir an yaşatan Levent Yüksel, "Bu tarz tarihi yerlerde sizlerle birlikte şarkılarımı seslendirdiğim için çok mutluyum. Doğanın ve tarihin bu akşam bizlere eşlik ettiği bu şahane ortamda sizlerle birlikte olmak harika bir duygu. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.