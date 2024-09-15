Yeşilçay’dan kandil pişisi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son günlerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Evinde çektiği videolarla beğeni alan Yeşilçay'ın özellikle mutfak videoları ilgi topluyor. Son paylaşımında pişi yaptığı görülen sempatik oyuncu Mevlit Kandili için hazırlık yaptığını söyleyerek, "Ben kandilleri çok seviyorum.

PAYLAŞIMA YÜZLERCE BEĞENİ GELDİ

Bu pişileri komşulara dağıtmak için yaptım. Kandil simidi bilseydim onu yapardım ama pişinin yeri bir başka" dedi. Videonun sonunda pişirdiği çıtır pişilerden büyük bir ısırık alan Yeşilçay, "Huzurlarınızda diyetimi bozuyorum. Siz de yapın, siz de bozun" ifadelerini kullandı. Yeşilçay'ın paylaşımına takipçilerinden yüzlerce beğeni gelirken, bu özel günü unutmaması nedeniyle de takdir topladı.