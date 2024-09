2024’ün ödüllü filmleri Altın Koza’da

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin, Festivallerden Seçkisi heyecan yarattı. Dünya festivallerinin 2024 programlarından seçilen 11 film, Adana'da ilk kez seyirciyle buluşacak. Festivalin seçkileri arasında Francis Ford Coppola'nın Megalopolis, Mohammad Rasoulof'un Kutsal İncirin Tohumu (The Seed of the Sacred Fig), Adam Elliot'ın Bir Salyangozun Anıları (Memoir Of Snail), Boris Lojkine'nin Süleyman'ın Hikâyesi (The Story of Souleymane), Emanuel Pârvu'nun Dünyanın Sonuna Üç Kilometre (Three Kilometers To The End Of The World), Payal Kapadia'nın Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine As Light), Tato Kotetishvili'nin Kutsal Enerji (Holy Electricity), Mo Harawe'nin Cennetin Kıyısındaki Köy (The Village Next To Paradise), Agathe Riedinger'in Vahşi Elmas (Wild Diamond), Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor'un Gidecek Yer Yok (No Other Land, 2024) ve Farahnaz Sharifi'nin Çalınan Gezegenim (My Stolen Planet, 2024) adlı filmleri yer alıyor.